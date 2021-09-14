Чидера Эджуке признан лучшим игроком ЦСКА в июле-августе по версии болельщиков
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Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке признан лучшим игроком московской команды в июле-августе 2021 года по версии болельщиков, информирует официальный сайт армейцев.
Эджуке набрал в фанатском опросе 44% голосов. Второе место занял полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев. Замыкает тройку лучших игроков армейцев в новом сезоне по версии болельщиков Игорь Акинфеев.
Эджуке перешёл в ЦСКА в августе 2020 года из «Херенвена». Сумма трансфера составила € 11,5 млн. Контракт игрока с московским клубом действует до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Эджуке принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Эджуке в € 8 млн.
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