Вейналдум: я не почувствовал, что «Ливерпуль» хочет сохранить меня
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Полузащитник французского «Пари-Сен-Жермен» Жоржиньо Вейналдум рассказал, почему решил покинуть английский «Ливерпуль».
«Я следовал за своими ощущениями. Несколько месяцев назад я выразил руководству желание остаться в «Ливерпуле», но теперь могу сказать, что не почувствовал, что клуб хочет сохранить меня. Поэтому я принял решение просто двигаться дальше», – приводит слова Вейналдума L’Équipe.
Вейналдум перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасл Юнайтед» в 2016 году, а до этого выступал за ПСВ и «Фейеноорд». В завершившемся сезоне хавбек принял участие во всех 38 матчах английской Премьер-лиги, забив в них два гола. Ранее стало известно, что нидерландский футболист будет зарабатывать в новом клубе € 10 млн.
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