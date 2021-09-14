Вейналдум: я не почувствовал, что «Ливерпуль» хочет сохранить меня

Полузащитник французского «Пари-Сен-Жермен» Жоржиньо Вейналдум рассказал, почему решил покинуть английский «Ливерпуль».

«Я следовал за своими ощущениями. Несколько месяцев назад я выразил руководству желание остаться в «Ливерпуле», но теперь могу сказать, что не почувствовал, что клуб хочет сохранить меня. Поэтому я принял решение просто двигаться дальше», – приводит слова Вейналдума L’Équipe.

Вейналдум перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасл Юнайтед» в 2016 году, а до этого выступал за ПСВ и «Фейеноорд». В завершившемся сезоне хавбек принял участие во всех 38 матчах английской Премьер-лиги, забив в них два гола. Ранее стало известно, что нидерландский футболист будет зарабатывать в новом клубе € 10 млн.