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Почеттино ответил на вопрос о фаворитах Лиги чемпионов

Почеттино ответил на вопрос о фаворитах Лиги чемпионов
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Главный тренер французского «Пари-Сен-Жермен» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о фаворитах Лиги чемпионов.

«Я ещё не решил, кто выйдет в старте в следующем матче. Посмотрим после тренировки, есть некоторые сомнения из-за физического состояния ребят. Фавориты Лиги чемпионов – «Челси» и мы. Думаю, что мы и «Челси» – лучшие команды турнира. Но синие будут защищать титул. Назвал бы их, если бы нужно было выбрать одну команду. Летом они стали ещё сильнее, подписав хороших игроков. В это трансферное окно они потратили больше нас. Мы получили большое количество футболистов, но мы должны сплотиться и стать отличной командой», – приводит слова Почеттино RMC Sport.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси».

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