Маурицио Сарри дисквалифицирован на 2 матча за богохульство и угрозы игроку «Милана»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри дисквалифицирован на два матча итальянской Серии А за поведение в матче с «Миланом» (0:2). После финального свистка специалист вступил в перепалку с полузащитником россонери Алексисом Салимакерсом, за что получил красную карточку.

Как информирует официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, Сарри получил двухматчевую дисквалификацию за угрозы в адрес игрока соперника и богохульные высказывания в подтрибунном помещении после удаления.

Напомним, в матче третьего тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 2:0. Голами отметились нападающие россонери Рафаэл Леау и Златан Ибрагимович.