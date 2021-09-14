Маурицио Сарри дисквалифицирован на 2 матча за богохульство и угрозы игроку «Милана»
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри дисквалифицирован на два матча итальянской Серии А за поведение в матче с «Миланом» (0:2). После финального свистка специалист вступил в перепалку с полузащитником россонери Алексисом Салимакерсом, за что получил красную карточку.
Как информирует официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, Сарри получил двухматчевую дисквалификацию за угрозы в адрес игрока соперника и богохульные высказывания в подтрибунном помещении после удаления.
Напомним, в матче третьего тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 2:0. Голами отметились нападающие россонери Рафаэл Леау и Златан Ибрагимович.
Новость по темеСарри прокомментировал своё удаление после матча с «Миланом»
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