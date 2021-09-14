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«Барселона» — «Бавария». Платная прямая трансляция
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«Барселона» и «Бавария» опубликовали составы на матч Лиги чемпионов

«Барселона» и «Бавария» опубликовали составы на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 14 августа, состоится игра группового этапа Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и мюнхенской «Баварией». Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу». Начало матча — в 22:00 мск. Главный арбитр встречи — англичанин Майкл Оливер.

Команды опубликовали составы на предстоящий матч:

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Роберто, Пике, Араухо, Гарсия, Бускетс, Френки де Йонг, Педри, Депай, Люк де Йонг.

«Бавария»: Нойер, Юпамекано, Зюле, Павар, Киммих, Горецка, Левандовски, Сане, Дэвис, Мюллер, Мусиала.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси». До этого в турнире побеждали «Бавария» и «Ливерпуль».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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