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Роналду попал мячом в голову стюарда во время предыгровой разминки

Роналду попал мячом в голову стюарда во время предыгровой разминки
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Во время разминки перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз» нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду попал мячом в девушку-стюарда.

Португалец подошёл к девушке, чтобы убедиться, всё ли с ней хорошо.

Фото эпизода доступно в «твиттере» B24:

«Манчестер Юнайтед» ведёт в счёте в матче с «Янг Бойз». Счёт встречи – 1:0 в пользу гостей, гол забил Криштиану Роналду. Данный мяч стал первым для португальца за «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов после возвращения в клуб.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Роналду стал игроком «МЮ» 27 августа, перейдя из туринского «Ювентуса». Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру.

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