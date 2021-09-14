«Ювентус» — «Мальмё»: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 14 августа, состоится игра группового этапа Лиги чемпионов между шведским «Мальмё» и туринским «Ювентсуом». Встреча пройдёт на стадионе « Эледа» в Швеции. Начало матча — в 22:00 мск. Главный арбитр встречи — португалец Артур Соареш Диаш.

Команды опубликовали составы на предстоящий матч:

«Мальмё»: Диавара, Бергет, Ахмедходжич, Нильсен, Риекс, Брорссон, Инносент, Ракип, Кристиансен, Колак, Бирманчевич.

«Ювентус»: Щенсны, Данило, де Лигт, Бонуччи, Сандро, Рабьо, Бентанкур, Локателли, Куадрадо, Дибала, Мората.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси». До этого в турнире побеждали «Бавария» и «Ливерпуль».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.