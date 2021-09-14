«Ювентус» — «Мальмё»: стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Поделиться
Сегодня, 14 августа, состоится игра группового этапа Лиги чемпионов между шведским «Мальмё» и туринским «Ювентсуом». Встреча пройдёт на стадионе « Эледа» в Швеции. Начало матча — в 22:00 мск. Главный арбитр встречи — португалец Артур Соареш Диаш.
Команды опубликовали составы на предстоящий матч:
«Мальмё»: Диавара, Бергет, Ахмедходжич, Нильсен, Риекс, Брорссон, Инносент, Ракип, Кристиансен, Колак, Бирманчевич.
«Ювентус»: Щенсны, Данило, де Лигт, Бонуччи, Сандро, Рабьо, Бентанкур, Локателли, Куадрадо, Дибала, Мората.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси». До этого в турнире побеждали «Бавария» и «Ливерпуль».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Комментарии
- 14 сентября 2021
-
22:10
-
22:00
-
21:58
-
21:50
-
21:47
-
21:44
-
21:40
-
21:34
-
21:33
-
21:31
-
21:30
-
21:23
-
21:19
-
21:16
-
21:11
-
21:04
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:52
-
20:51
-
20:45
-
20:41
-
20:31
-
20:19
-
20:16
-
20:01
-
20:00
-
19:42
-
19:42
-
19:39
-
19:30
-
19:18
-
19:15
-
19:00
Партнерский контент