Алексей Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч Лиги чемпионов с «Вильярреалом»

Сегодня, 14 сентября, испанский «Вильярреал» встретится с итальянской «Аталантой». Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начнёт матч на скамейке запасных.

Стартовые составы команд:

«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса, Парехо, Капу, Тригерос, Жерар Морено, Диа, Пино.

«Аталанта»: Муссо, Толои, Паломино, Джимсити, Гозенс, Фройлер, де Роон, Дзаппакоста, Пессина, Малиновский, Сапата.

Игру обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Клеман Тюрпен. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Жереми Пиньяр.

Напомним, в квартете F, помимо «Аталанты» и «Вильярреала», также сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз».