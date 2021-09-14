В матче «Севилья» — «Ред Булл Зальцбург» впервые в истории ЛЧ поставили 4 пенальти

Сегодня, 14 сентября, проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» — «Ред Булл Зальцбург».

По ходу матча арбитр встречи Алексей Кульбаков поставил четыре пенальти, что стало первым подобным случаем в истории Лиги чемпионов, сообщает Squawka. Примечательно, что все они были назначены в первом тайме матча. На 13-й минуте игрок «Ред Булл Зальцбург» Карим Адейеми не забил пенальти, на 21-й минуте его одноклубник Лука Сучич реализовал свой удар.



На 37-й минуте Кульбаков поставил третий одиннадцатиметровый в ворота испанцев. Однако в этот раз Сучич не сумел забить.



На 42-й минуте матча полузащитник «Севильи» Иван Ракитич забил с «точки» в ворота «Ред Булл Зальцбург».



В данный момент идёт начало второго тайма матча. Счёт – 1:1.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Ред Булл Зальцбург».