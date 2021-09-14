«Динамо» Киев — «Бенфика»: стартовые составы команд на матч группового этапа ЛЧ

Сегодня, 14 сентября, киевское «Динамо» встретится с лиссабонской «Бенфикой». Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд:
«Динамо»: Бойко, Кендзёра, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена, Шкурин.
«Бенфика»: Влаходимос, Жилберто, Отаменди, Вертонген, Морато, Жоау Мариу, Вайгль, Гримальдо, Эвертон, Яремчук, Рафа Силва.
Игру обслужит британская бригада арбитров, которую возглавит Энтони Тэйлор. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Крейг Поусон.
Напомним, в квартете E, помимо «Динамо» и «Бенфики», выступят «Бавария» и «Барселона».
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