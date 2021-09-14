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Дюков: наш президент понимает всё, регулирование вопроса легионеров есть во всех лигах

Дюков: наш президент понимает всё, регулирование вопроса легионеров есть во всех лигах
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на слова президента России Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров.

«Что касается ограничений в Премьер-Лиге, они есть в любом чемпионате. Если посмотрим на английский, немецкий, итальянский и французский чемпионаты — там есть требование к доморощенным игрокам. Есть требования к уровню — те самые качественные критерии, установленные для иностранных игроков. Так или иначе есть регулирование. Полностью отказаться от регулирования нельзя: оно есть во всех чемпионатах. Мы предлагали сохранить регулирование, но изменить подход: предложили новый, который позволит повысить конкурентоспособность клубов и игроков, сохранить мотивацию к развитию.

Есть ли у меня ощущение, что президент не до конца понимает, что означает лимит? Наш президент понимает всё. Он однозначно высказался за то, чтобы регулирование сферы деятельности — а именно использование иностранных спортсменов — должно быть. Повторюсь, всё это есть и в других чемпионатах. Всё, что мы передаём, это лишь другой подход».

Да, клубы высказались за переходный заявочный период в формате «10+15», но данный вопрос требует обсуждения с министерством спорта. Вы знаете, что они утверждают правило использования иностранных спортсменов, в том числе футболистов. На данном этапе правильнее провести консультацию с министерством спорта», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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