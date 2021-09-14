Дюков: Кашшаи покинул РФС по своей инициативе. Преемника выберем на следующей неделе

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался по поводу ухода Виктора Кашшаи из судейского департамента.

«Кашшаи не получил неустойку, уход – его инициатива. Мы благодарны ему за его работу. Понятно, что мы всегда недовольны судейством, но, если объективно посмотреть, мы увидим, что есть положительная динамика. Ключевых ошибок стало меньше. Также мы видим, что наши судьи привлекаются к работе на важных матчах, посмотрим на работу Карасёва в финале Суперкубка УЕФА. Многие судьи мечтают о таком, выбор пал на него. Плюс Пустовойтова, которая отсудила финал Олимпиады.

Что касается преемника, мы рассматриваем различных кандидатов. Думаю, что в ближайшее время мы сможем принять решение и завершить переговоры. Будем стараться принять решение на следующей неделе. Иностранец? Узнаете», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.