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Бензема высказался о «Золотом мяче»

Бензема высказался о «Золотом мяче»
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Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал, хочет ли он получить «Золотой мяч».

«Для меня Лига чемпионов — главное соревнование, где давление наиболее велико. Считаю, что сейчас в турнире нет фаворитов. У нас отличная команда, и мы будем бороться за победу в ЛЧ. Не то чтобы я не мог заснуть, думая о «Золотом мяче». Хотя получить его — это мечта каждого игрока. Я хочу помогать команде. Каждый игрок хочет завоевать «Золотой мяч», а я не исключение», – приводит слова француза испанская газета Marca.

В нынешнем сезоне Бензема сыграл в четырёх играх чемпионата, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Француз выступает за «Реал» с 2009 года. До этого он играл в «Лионе», воспитанником которого является.

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