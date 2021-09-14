«Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед»: хозяева сравняли счёт

Сегодня, 14 сентября, на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» в Берне проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед».



Счёт в матче был открыт на 13-й минуте встречи. Гол с передачи Бруну Фернандеша забил Криштиану Роналду. Данный мяч стал первым для Криштиану Роналду за «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов после возвращения в клуб.



На 66-й минуте матча игрок «Янг Бойз» Муми Нгамалё забил ответный мяч. Ему ассистировал Сильван Хефти.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед».



Встречу обслуживает французская бригада арбитров, которую возглавляет Франсуа Летексье. Ему помогают ассистенты Сириль Муньйе и Мехди Рахмуни. Резервный арбитр – Томас Леонар.



В группе F, помимо «Янг Бойз» и «Манчестер Юнайтед», также сыграют испанский «Вильярреал» и итальянская «Аталанта».