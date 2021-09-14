Дюков рассказал, зачем Леонид Федун приезжал на заседание попечительского совета РФС

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, зачем владелец «Спартака» Леонид Федун приезжал на заседание попечительского совета РФС.

«На попечительском совете было рассмотрено несколько вопросов, один из них – стимулирование частных инвестиций в футбол. Заседание посетил Леонид Федун, он внёс ряд предложений, которые будут проработаны. Если часть удастся реализовать – возможно, получится привлечь дополнительные инвестиции в футбол, в том числе найти деньги на оплаты работы детских тренеров. Плюс мы рассматривали вопрос реализации стратегии до 2030 года.



Тема реформ? Обсуждали развитие футбола в целом, и детско-юношеского. Строим его пирамиду, рассказали о реализации проекта «футбол в школу» – пилоты уже реализуются в восьми регионах. Но 150 школ – начало, в следующем году будет около двух с половиной тысяч школ. Это третий урок физкультуры, это утверждено, тренеры получают соответствующую лицензию, а в школах можно создавать футбольные секции – и команды будут участвовать в соревнованиях. Заработает единая школьная футбольная лига.



Вершина пирамиды – подготовка спортивного резерва, здесь задача увеличение качества работы. Здесь мы идём по пути создания региональных футбольных центров, в них – концентрация лучших тренерских, соревновательных и инфраструктурных ресурсов. Чтобы дети имели возможность получить доступ к методикам и тренерам. Методики разработаны для всех возрастных групп. Плюс мы готовим новые образовательные программы, они современные, их осенью уже начали преподавать тренерам. Без соревнований нет развития, это даёт и ЮФЛ», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.