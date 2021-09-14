Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о ситуации с телеправами на показ матчей Российской Премьер-Лиги.

«Консультаций с Сергеем Геннадьевичем Прядкиным по телеправам на показ матчей Премьер-Лиги не было. Мы считаем, что, если принимать решение по продаже телевизионных прав, то совместно нужно рассмотреть два вопроса: новый формат, предложенный РФС, и телеправа. Мы понимаем, что стоимость телеправ будет зависеть от того формата, который будет принят. Новый формат предполагает большее количество матчей, больше высокоинтенсивных и конкурентных матчей, будет меньше проходных матчей — всё это должно сказаться на стоимости.



Что касается формата, идёт процесс обсуждения. Хорошо, что есть разные мнения по этому поводу. Как раз в процессе обсуждения удастся прийти к тому формату, который будет оптимален. В РПЛ сказали, что тендер будет проведён до 11 октября, но решения по формату до сих пор нет? Поймите, есть технические вопросы, вопросы по календарю, которые задают клубы, но самый важный вопрос: дополнительная стоимость, которая создаётся при переходе на новый формат — какие дополнительные деньги смогут получить клубы, если они примут решение играть в новом формате. На данный момент оценку делают разные организации. Есть различные прикидки: посмотрим, посчитаем. Через какое-то время станет понятно, какую дополнительную т=стоимость может создать новый формат. Если она будет существенная, то, мне кажется, даже те клубы, которые выступают против, наверное, согласятся. Мы сказали о нашей позиции, что, конечно, правильнее было бы рассмотреть два этих вопроса, потому что они взаимосвязаны.



На мой взгляд, РПЛ не может принять решение по тендеру и его потенциальному победителю без общения с РФС. Они должны выслушать наше мнение, потому что у нас есть свой опыт в реализации. Лично я не общался ещё с Сергеем Прядкиным: работает комитет по маркетингу и рабочая группа. В данном случае мне не так важно, откуда будет идти инициатива — в том числе она может идти и от меня.

Жёсткая оппозиция клубов по реформе? В чём заключается жёсткость? Если есть вопросы – это нормально. Они задают вопросы и на них надо ответить. Я уже неоднократно высказывался: у каждого формата есть как свои сильные стороны, так и недостатки. В том формате чемпионата, который обсуждается, тоже они есть. На мой взгляд, преимущества перевешивают. Мы должны будем играть большее количество матчей, будет меньше проходных игр, больше игр между прямыми конкурентами и больше высокоинтенсивных матчей. Всё это влияет на интерес зрителей и на более высокие рейтинги и на интерес спонсоров к РПЛ», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.