Бывший тренер «Динамо»: Захарян ещё не состоялся как футболист

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил футбольную зрелость перспективного полузащитника Арсена Захаряна.
«Думаю, пока он ещё не состоялся как футболист. Например, последний матч с «Нижним Новгородом» он уже не так ярко провёл. Звёздные спортсмены ведь из кого получаются? Это те, кого природа наградила определёнными качествами, плюс трудолюбие. Как только требования к себе снижаются — на этом всё. Если Арсен ставит задачи, то надо каждую игру стремиться к ним. Тот же Роналду в своём возрасте делает дубль по возвращении в «Манчестер Юнайтед», у него мотивация такая, что он до сих пор один из лучших, если не лучший. И если у Захаряна есть такое же качество, то он способен превратиться в хорошего футболиста. Оптимальные для этого данные у него есть», — приводит слова Силкина RT.
- 14 сентября 2021
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