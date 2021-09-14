«Севилья» сыграла вничью с «Ред Булл Зальцбург». В матче было поставлено 4 пенальти

Сегодня, 14 сентября, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье проходил матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» — «Ред Булл Зальцбург». Команды сыграли вничью – 1:1.
По ходу матча арбитр встречи Алексей Кульбаков поставил четыре пенальти, что стало первым подобным случаем в истории Лиги чемпионов, сообщает Squawka.
Примечательно, что все они были назначены в первом тайме матча. На 13-й минуте игрок «Ред Булл Зальцбург» Карим Адейеми не забил пенальти, на 21-й минуте его одноклубник Лука Сучич реализовал свой удар.
На 37-й минуте Кульбаков поставил третий одиннадцатиметровый в ворота испанцев. Однако в этот раз Сучич не сумел забить. На 42-й минуте матча полузащитник «Севильи» Иван Ракитич забил с «точки» в ворота «Ред Булл Зальцбург».
С 50-й минуты «Севилья» играла в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку получил марокканский нападающий Юссеф Эн-Несири.
В группе G, помимо «Севильи» и «Ред Булл Зальцбург», сегодня, 14 сентября, сыграют «Лилль» и «Вольфсбург».
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