Пеле покинул отделение интенсивной терапии после операции по удалению опухоли

Легендарный бразильский футболист Пеле сообщил, что его перевели из отделения интенсивной терапии в палату после операции по удалению опухоли.
«Друзья мои, это сообщение для каждого из вас. Не думайте ни на минуту, что я не прочитал тысячи любовных посланий, которые получил здесь. Большое спасибо каждому из вас, кто посвятил минуту своего дня, чтобы послать мне позитивную энергию. Любовь, любовь и ещё раз любовь! Я уже вышел из отделения интенсивной терапии и нахожусь в своей палате. Я продолжаю становиться с каждым днем всё счастливее. Я преисполнен настроем сыграть в этой жизни 90 минут плюс дополнительное время. Мы будем вместе совсем скоро», — написал Пеле в своём «инстаграме».
В последние годы Пеле боролся с рядом проблем со здоровьем, в том числе с осложнениями, связанными с операцией по замене тазобедренного сустава, а также с заболеваниями почек и предстательной железы. Недавно бывшему футболисту сделали операцию по удалению новообразований в толстой кишке.
- 14 сентября 2021
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