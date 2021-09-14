Пеле покинул отделение интенсивной терапии после операции по удалению опухоли

Легендарный бразильский футболист Пеле сообщил, что его перевели из отделения интенсивной терапии в палату после операции по удалению опухоли.

«Друзья мои, это сообщение для каждого из вас. Не думайте ни на минуту, что я не прочитал тысячи любовных посланий, которые получил здесь. Большое спасибо каждому из вас, кто посвятил минуту своего дня, чтобы послать мне позитивную энергию. Любовь, любовь и ещё раз любовь! Я уже вышел из отделения интенсивной терапии и нахожусь в своей палате. Я продолжаю становиться с каждым днем всё счастливее. Я преисполнен настроем сыграть в этой жизни 90 минут плюс дополнительное время. Мы будем вместе совсем скоро», — написал Пеле в своём «инстаграме».

В последние годы Пеле боролся с рядом проблем со здоровьем, в том числе с осложнениями, связанными с операцией по замене тазобедренного сустава, а также с заболеваниями почек и предстательной железы. Недавно бывшему футболисту сделали операцию по удалению новообразований в толстой кишке.