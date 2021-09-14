«Барселона» — «Бавария»: Левандовски оформил дубль

Сегодня, 14 августа, проходит игра группового этапа Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и мюнхенской «Баварией». Команды играют на стадионе «Камп Ноу». Главный арбитр встречи — англичанин Майкл Оливер.



На 56-й минуте нападающий «Баварии» Роберт Левандовски укрепил преимущество гостей в счёте. Мусиала без помех пробил с линии штрафной в штангу, а Левандовски рассчитал отскок мяча, добив его в сетку ворот.



В концовке матча Левандовски оформил дубль. Сначала удар Гнабри пришёлся в ближнюю штангу, после чего Левандовски подобрал мяч в центре штрафной, на замахе обыграл защитника и мощным ударом отправил мяч в сетку.



Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси». До этого в турнире побеждали «Бавария» и «Ливерпуль».



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.