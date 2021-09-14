Лопетеги прокомментировал ничью с «Ред Булл Зальцбург»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал ничейный результат в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург». Счёт матча «Севилья» — «Ред Булл Зальцбург» — 1:1.



«Я не могу быть разочарован настроем игроков. Они приложили огромные усилия, играя в меньшинстве. Все трудности, которые могут возникнуть в игре, мы сегодня испытали — некоторые из них были плодом наших собственных ошибок, поскольку мы хорошо начали и доминировали в игре с такой хорошей командой, как «Зальцбург».



Со всеми трудностями, с которыми мы столкнулись, с удалением Юссефа Эн-Несири во втором тайме, нам пришлось играть в Лиге чемпионов в меньшинстве, а это нелегко. Думаю, что во втором тайме команда потратила много сил. Я не могу упрекнуть их в старании и отношении к делу. У нас было четыре явных шанса, и мы могли победить в меньшинстве благодаря такому отношению и упорной работе.



Посмотрите, что случилось с «Манчестер Юнайтед». В Лиге чемпионов выступают хорошие команды с хорошими игроками. Сегодня мы играли с командой, в которой много хороших футболистов, очень молодых исполнителей, которые в итоге окажутся в больших командах.



Болельщики — 10 из 10. Они нас подбадривали, когда мы были в меньшинстве во втором тайме. Они очень помогли нам удержать результат и даже попытаться найти в себе силы выиграть игру, как мы и сделали», — цитирует Лопетеги официальный сайт УЕФА.



Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» на выезде сыграет с «Вольфсбургом». Матч состоится 29 сентября.