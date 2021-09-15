Феликс высказался о предстоящем матче с «Порту»

Игрок мадридского «Атлетико» Жоау Феликс дал предматчевый комментарий к игре 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту».



«У нас сложная группа, мы сыграем с командами, которые являются лучшими в своих странах. Это будут очень сложные матчи, но мы сделаем всё, чтобы заполучить три очка в каждой игре.



«Порту»? Это команда, которую я хорошо знаю, её характеристики и манеру игры. Я готов к игре», — цитирует Феликса Mirror.



Португалец также рассказал о восстановлении после перелома лодыжки.



Это были трудные времена. Сложно играть, не будучи здоровым. Но я делал это по собственной воле, чтобы помочь команде. Сейчас я в порядке, восстановился и сосредоточен на том, чтобы хорошо выступить в этом сезоне.



Я хорошо себя чувствую, давно не чувствовал себя так хорошо. Я могу свободно делать определённые движения, которые раньше не мог делать из-за боли. Чувствую, что моя игра возвращается, и надеюсь, что в этом сезоне я буду готов как никогда», — сказал игрок «Атлетико».



Матч «Атлетико» — «Порту» состоится сегодня, в среду, 15 сентября, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало встречи — в 22:00 мск.