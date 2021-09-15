Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ситуацию с очередной травмой Златана Ибрагимовича.



«Воспаление сухожилия может случиться после четырёх месяцев без игры. Мы надеялись, что он сможет играть, он пытался выходить на поле, но ему было больно. Рисковать бесполезно, впереди ещё много других игр. Думаю, что «Милан» с Златаном в составе – это то, что мы все хотим видеть. У нас есть много действенных решений», – цитирует Пиоли Football Italia.



Напомним, Ибрагимович получил травму колена 9 мая в матче Серии А с туринским «Ювентусом». В июне он перенёс операцию. В прошлом сезоне швед провёл в Серии А 27 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 2 результативные передачи. Из-за травмы он пропустил Евро-2020.

Новость по теме Пиоли — об Ибрагимовиче: у него внутри огонь