Семак — о матче с «Челси»: результат закономерен, кто забивает, тот побеждает

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил закономерность результата стартового матча Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).
«Думаю, результат закономерен. Всё-таки «Челси» больше владел преимуществом. Были неплохие подходы, удары, хорошие моменты. Может, не такой убойный, как у нас, но тем не менее. Ну и самое важное — кто забивает, тот и выигрывает. Сегодня были проблемы с выходом из обороны, брак. Это, в частности, связано с определённой усталостью у некоторых игроков. Брака было больше, чем хотелось бы», — сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, 14 сентября лондонский «Челси» встретился с санкт-петербургским «Зенитом». Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и завершился со счётом 1:0 в пользу «аристократов». Игру обслуживала польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковским.
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