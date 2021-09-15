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Семак объяснил отсутствие Дзюбы в стартовом составе «Зенита» на матч с «Челси»

Семак объяснил отсутствие Дзюбы в стартовом составе «Зенита» на матч с «Челси»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил отсутствие нападающего Артёма Дзюбы в стартовом составе сине-бело-голубых на матч Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).

«Нужно понимать, что обороняться в схеме с двумя нападающими сложнее. Поэтому выбор сегодня пал на схему с одним нападающим. Нам были нужны более объёмные игроки», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, 14 сентября лондонский «Челси» встретился с санкт-петербургским «Зенитом». Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и завершился со счётом 1:0 в пользу «аристократов». Игру обслуживала польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковским.

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