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Роналду прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в игре с «Янг Бойз»

Роналду прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в игре с «Янг Бойз»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз». «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение, пропустив решающий гол на 95-й минуте встречи.

«Это был не тот результат, которого мы хотели, но теперь пришло время восстановиться и сосредоточиться на следующей игре!» — написал Роналду в «твиттере».

Матч «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед» завершился победой хозяев со счётом 2:1.

Португалец записал на свой счёт гол, который стал единственным в игре для манкунианцев. Этот мяч стал первым для Криштиану Роналду за «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов после возвращения в клуб. Благодаря голу в ворота «Янг Бойз» Роналду стал третьим футболистом после Месси и Бензема, кто нанёс результативный удар в 16-ти розыгрышах Лиги чемпионов подряд.

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