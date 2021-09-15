Роналду прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в игре с «Янг Бойз»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз». «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение, пропустив решающий гол на 95-й минуте встречи.



«Это был не тот результат, которого мы хотели, но теперь пришло время восстановиться и сосредоточиться на следующей игре!» — написал Роналду в «твиттере».



Матч «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед» завершился победой хозяев со счётом 2:1.



Португалец записал на свой счёт гол, который стал единственным в игре для манкунианцев. Этот мяч стал первым для Криштиану Роналду за «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов после возвращения в клуб. Благодаря голу в ворота «Янг Бойз» Роналду стал третьим футболистом после Месси и Бензема, кто нанёс результативный удар в 16-ти розыгрышах Лиги чемпионов подряд.