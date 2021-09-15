Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал исход выездного матча с «Барселоной», в котором мюнхенцы победили со счётом 3:0.

«Приехали в Барселону за победой и знали, что должны проявить уважение к сопернику. Когда ты играешь на «Камп Ноу», этот соперник всегда опасен. Но мы контролировали игру и показали, что приехали сюда за тремя очками. Возможно, кто-то скажет, что мой первый гол был простым. Нет, не был!», — приводит слова поляка сайт УЕФА.

В концовке матча Левандовски оформил дубль. Сначала удар Гнабри пришёлся в ближнюю штангу, после чего Левандовски подобрал мяч в центре штрафной, на замахе обыграл защитника и мощным ударом отправил мяч в сетку.