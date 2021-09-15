Семак оценил игру Азмуна в матче с «Челси»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру иранского нападающего Сердара Азмуна в матче Лиги чемпионов с «Челси». Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и завершился со счётом 1:0 в пользу «аристократов».

«Мы рассчитывали на скорость Азмуна. У него был хороший момент. Плюс он отдал отличную подачу на Дзюбу. У нас всего два форварда, вариантов немного. После пропущенного мяча нам был нужен Сердар. Игрок, который забивает. Так что менять его не было смысла», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, в параллельном матче квартета Н встретились «Ювентус» и «Мальмё». Туринский клуб разгромил шведов со счётом 3:0. Таким образом, «Ювентус» и «Челси» в первом туре группового этапа ЛЧ набирают по три очка, а «Зенит» и «Мальмё» остаются без набранных баллов. В следующем туре «Зениту» предстоит провести матч с «Мальмё». Игра состоится 29 сентября.