Дуглас Сантос: «Зенит» показал, что может противостоять первоклассному английскому футболу

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал поражение команды в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).

«Это была хорошая игра. Мы приехали, чтобы увезти из Лондона очки, но всё же пропустили один гол. Однако команда уезжает с высоко поднятой головой — мы выложились на полную, боролись до самого конца, имели шанс сравнять счет. Теперь нужно сделать выводы, отдохнуть — и продолжать в том же духе, потому что вся борьба впереди. «Зенит» может далеко пойти в этой Лиге чемпионов. Конечно, в Англии играют в первоклассный футбол, но мы показали, что можем противопоставить этому футболу свою игру, можем хорошо смотреться на фоне «Челси». Качество игроков лондонцев не вызывает вопросов, но и мы не отстаем от них, особенно когда верим в свои силы. «Зенит» провел хорошую игру. К сожалению, мы не добились победы, но с оптимизмом смотрим в будущее», — приводит слова Сантоса официальный сайт «Зенита».

В следующем туре «Зениту» предстоит провести матч с «Мальмё». Игра состоится 29 сентября.