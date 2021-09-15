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Роберт Левандовски опубликовал пост после разгромной победы «Баварии» над «Барселоной»

Роберт Левандовски опубликовал пост после разгромной победы «Баварии» над «Барселоной»
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал победу в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0). В этой встрече польский форвард отметился дублем. Ещё один гол в свой актив записал Томас Мюллер.

«Отличное начало», — написал Левандовски в своём «Инстаграме».

Стоит отметить, что Мюллер в 7-й раз в карьере поразил ворота «Барселоны», а Левандовски забил в 18-м матче подряд. Также сообщалось, что футболисты каталонского клуба не нанесли ни одного удара в створ ворот мюнхенцев.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси». До этого в турнире побеждали «Бавария» и «Ливерпуль». В следующем туре «Бавария» сыграет с киевским «Динамо», а «Барселона» проведёт матч с «Бенфикой». Обе игры пройдут 29 сентября.

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