Роберт Левандовски опубликовал пост после разгромной победы «Баварии» над «Барселоной»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал победу в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0). В этой встрече польский форвард отметился дублем. Ещё один гол в свой актив записал Томас Мюллер.

«Отличное начало», — написал Левандовски в своём «Инстаграме».

Стоит отметить, что Мюллер в 7-й раз в карьере поразил ворота «Барселоны», а Левандовски забил в 18-м матче подряд. Также сообщалось, что футболисты каталонского клуба не нанесли ни одного удара в створ ворот мюнхенцев.



Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси». До этого в турнире побеждали «Бавария» и «Ливерпуль». В следующем туре «Бавария» сыграет с киевским «Динамо», а «Барселона» проведёт матч с «Бенфикой». Обе игры пройдут 29 сентября.