Роберт Левандовски опубликовал пост после разгромной победы «Баварии» над «Барселоной»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал победу в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0). В этой встрече польский форвард отметился дублем. Ещё один гол в свой актив записал Томас Мюллер.
«Отличное начало», — написал Левандовски в своём «Инстаграме».
Стоит отметить, что Мюллер в 7-й раз в карьере поразил ворота «Барселоны», а Левандовски забил в 18-м матче подряд. Также сообщалось, что футболисты каталонского клуба не нанесли ни одного удара в створ ворот мюнхенцев.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси». До этого в турнире побеждали «Бавария» и «Ливерпуль». В следующем туре «Бавария» сыграет с киевским «Динамо», а «Барселона» проведёт матч с «Бенфикой». Обе игры пройдут 29 сентября.
- 15 сентября 2021
-
03:38
-
03:21
-
02:58
-
02:53
-
02:13
-
02:00
-
01:29
-
01:17
-
01:08
-
01:05
-
01:03
-
00:58
-
00:55
-
00:54
-
00:52
-
00:48
-
00:46
-
00:46
-
00:44
-
00:39
-
00:35
-
00:28
-
00:21
-
00:14
-
00:09
-
00:08
- 14 сентября 2021
-
23:59
-
23:53
-
23:53
-
23:51
-
23:51
-
23:51
-
23:50
-
23:45
-
23:36