Нагельсманн прокомментировал разгромную победу «Баварии» в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о победите команды в матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

«Считаю, что мы очень здорово играли сегодня. Это и стало залогом успеха. Мы хорошо оборонялись. У нас были проблемы в первые семь-восемь минут, мы играли недостаточно смело, но затем внесли поправки. Мюллер и Левандовски? Я невероятно счастлив, что у меня есть оба этих игрока», — приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси». До этого в турнире побеждали «Бавария» и «Ливерпуль». В следующем туре «Бавария» сыграет с киевским «Динамо», а «Барселона» проведёт матч с «Бенфикой». Обе игры пройдут 29 сентября.