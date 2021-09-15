Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» впервые в истории проиграла три домашних матча подряд в еврокубках

«Барселона» впервые в истории проиграла три домашних матча подряд в еврокубках
Комментарии

«Барселона» впервые в своей истории проиграла три домашних матча подряд в еврокубках, сообщается в «твиттере» OptaJose.

Напомним, «Барселона» в декабре 2020 года проиграла «Ювентусу» (0:3) на своём поле. После этого каталонский клуб уступил «Пари Сен-Жермен» (1:4) в январе этого года и вчера, 14 сентября, вновь проиграл на своём поле «Баварии» (0:3).

В минувшем матче в составе «Баварии» дубль оформил Роберт Левандовски и ещё один гол в свой актив записал Томас Мюллер.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси». До этого в турнире побеждали «Бавария» и «Ливерпуль». В следующем туре «Бавария» сыграет с киевским «Динамо», а «Барселона» проведёт матч с «Бенфикой». Обе игры пройдут 29 сентября.

Разгром от «Баварии» по делу. «Барселона» была хуже во всём Разгром от «Баварии» по делу. «Барселона» была хуже во всём
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021