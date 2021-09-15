«Барселона» впервые в истории проиграла три домашних матча подряд в еврокубках

«Барселона» впервые в своей истории проиграла три домашних матча подряд в еврокубках, сообщается в «твиттере» OptaJose.

Напомним, «Барселона» в декабре 2020 года проиграла «Ювентусу» (0:3) на своём поле. После этого каталонский клуб уступил «Пари Сен-Жермен» (1:4) в январе этого года и вчера, 14 сентября, вновь проиграл на своём поле «Баварии» (0:3).

В минувшем матче в составе «Баварии» дубль оформил Роберт Левандовски и ещё один гол в свой актив записал Томас Мюллер.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси». До этого в турнире побеждали «Бавария» и «Ливерпуль». В следующем туре «Бавария» сыграет с киевским «Динамо», а «Барселона» проведёт матч с «Бенфикой». Обе игры пройдут 29 сентября.