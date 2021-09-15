Главный тренер «Бенфики» сравнил матчи с киевским «Динамо» и московским «Спартаком»

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезус прокомментировал результат матча с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов. В матче первого тура команды сыграли вничью со счётом 0:0.
«Мы показали свою игру на протяжении 90 минут матча. А что касается сюрпризов со стороны «Динамо»… Сложно сказать. Прежде всего, я доволен игрой своей команды. Мы сегодня всем довольны. С кем было сложнее с «Динамо» или «Спартаком». Интересный вопрос. Обе команды довольно качественные, это сильные соперники. Возможно, «Динамо» лучше подготовлено тактически, в смысле коллективной игры. Но про оба матча можно сказать, что нам пришлось в них непросто», — приводит слова Жезуса Динамо Киев от Шурика.
В следующем туре «Динамо» сыграет с «Баварией», а «Бенфика» встретится с «Барселоной». Обе игры пройдут 29 сентября.
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