Леонардо: последнее предложение по Мбаппе, о котором говорили в «Реале», не поступило

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо вновь выступил с критикой «Реала» из-за переговоров о возможном трансфере нападающего Килиана Мбаппе.

Минувшим летом Мбаппе был близок к переходу в «Реал», однако «Королевский клуб» не принял предложение мадридцев, несмотря на желание футболиста сменить клубную прописку.

«Мы были недовольны поведением «Реала». Начало переговоров об одном из лучших игроков мира на последней неделе трансферного рынка привело к возникновению ситуации, которая нам не понравилась. Мы чётко обозначили свою позицию с предложением. Этого было недостаточно, это было меньше, чем мы заплатили. Последнее предложение, о котором они говорили, так и не поступило. Нельзя организовать трансферный рынок на два, три или четыре месяца и так изменить свои планы», — приводит слова Леонардо Marca.

Напомним, действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако».