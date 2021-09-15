Аллегри – о победе над «Мальмё» в ЛЧ: в некоторых эпизодах «Ювентус» мог сыграть лучше

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Мальме» (3:0) в матче Лиги чемпионов.

«Это нормально, что было немного больше давления после тех матчей, которые мы сыграли. Это была хорошая игра, нам нужно прибавлять. Мы должны быть сбалансированными как после побед, так и после поражений. Сегодня важно было не пропустить, это придало нам спокойствия. Щенсны сыграл хорошо. Мы должны ставить перед собой цели, а там посмотрим, чем это закончится. Этот матч придаст нам уверенности.

Перед Лигой чемпионов всегда есть ожидания, особенно после трёх игр, в которых мы не добились хорошего результата. Ребята хорошо сыграли с технической точки зрения. В некоторых эпизодах мы могли сыграть лучше», – цитирует Аллегри Bianconeri Zone.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» на выезде разгромил шведский «Мальмё» со счётом 3:0. Голами отметились Алекс Сандро, Пауло Дибала и Альваро Мората.