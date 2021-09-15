Три клуба МЛС проявляют интерес к Андрею Шевченко

Три клуба американской лиги МЛС проявляют интерес к бывшему наставнику сборной Украины Андрею Шевченко. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, переговоры стартовали. При этом какие конкретно клубы заинтересованы в специалисте, не сообщается.
Шевченко возглавил национальную команду Украины с 2016 года, сменив в должности Михаила Фоменко. Напомним, сборная Украины на групповом этапе Евро-2020 одержала одну победу и вышла в плей-офф с третьего места благодаря дополнительным показателям. В 1/8 финала подопечные Шевченко в дополнительное время одолели Швецию (2:1), а в четвертьфинале разгромно проиграли Англии (0:4).
Шевченко покинул пост главного тренера сборной после Евро-2020. Позже на пресс-конференции специалист заявил, что не собирался уходить из команды, однако глава УАФ Андрей Павелко не стал обсуждать с ним вопрос продления контракта. После ухода Шевченко пост главного тренера сборной Украины занял Александр Петраков.
- 15 сентября 2021
-
07:15
-
06:56
-
06:35
-
06:14
-
06:02
-
05:11
-
04:57
-
04:52
-
04:37
-
04:29
-
03:38
-
03:21
-
02:58
-
02:53
-
02:13
-
02:00
-
01:29
-
01:17
-
01:08
-
01:05
-
01:03
-
00:58
-
00:55
-
00:54
-
00:52
-
00:48
-
00:46
-
00:46
-
00:44
-
00:39
-
00:35
-
00:28
-
00:21
-
00:14
-
00:09