Дибала: надеюсь в ближайшее время подписать новый контракт с «Ювентусом»

Аргентинский нападающий Пауло Дибала высказался о возможном продлении контракта с туринским «Ювентусом».
«Надеюсь в ближайшее время подписать новый контракт с «Ювентусом». Все стороны хотят одного и того же, так что я уверен. Этим летом мы возобновили наши переговоры, я хочу остаться, и в ближайшие дни будет новая встреча», – цитирует Дибалу журналист Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что в конце сентября состоится новая встреча сторон. Представители «Ювентуса» уверены, что скоро достигнут соглашения с игроком и закроют сделку.
В августе СМИ сообщали, что 27-летний аргентинский нападающий не мог договориться с «Ювентусом» о новом контракте. Клуб предлагал игроку соглашение до 2025 года, зарплату € 8,5 млн в год плюс € 1 млн в качестве бонусов. Футболист, в свою очередь, хочет контракт до 2026 года, зарплату в € 10 млн и € 2 млн бонусов.
- 15 сентября 2021
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