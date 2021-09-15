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Дибала: надеюсь в ближайшее время подписать новый контракт с «Ювентусом»

Дибала: надеюсь в ближайшее время подписать новый контракт с «Ювентусом»
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Аргентинский нападающий Пауло Дибала высказался о возможном продлении контракта с туринским «Ювентусом».

«Надеюсь в ближайшее время подписать новый контракт с «Ювентусом». Все стороны хотят одного и того же, так что я уверен. Этим летом мы возобновили наши переговоры, я хочу остаться, и в ближайшие дни будет новая встреча», – цитирует Дибалу журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что в конце сентября состоится новая встреча сторон. Представители «Ювентуса» уверены, что скоро достигнут соглашения с игроком и закроют сделку.

В августе СМИ сообщали, что 27-летний аргентинский нападающий не мог договориться с «Ювентусом» о новом контракте. Клуб предлагал игроку соглашение до 2025 года, зарплату € 8,5 млн в год плюс € 1 млн в качестве бонусов. Футболист, в свою очередь, хочет контракт до 2026 года, зарплату в € 10 млн и € 2 млн бонусов.

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