Бен-Арфа перейдёт в клуб из Туниса

Французский полузащитник Атем Бен-Арфа продолжит карьеру в чемпионате Туниса. О переговорах с 34-летним игроком объявил «Эсперанс».

«Если президенту Хамди Меддеба удастся привлечь франко-тунисскую звезду, это, несомненно, станет футбольным событием года! Это неизбежно привело бы к «мастерскому ходу» с точки зрения маркетинга и коммуникаций», – сообщает пресс-служба клуба.

В июле сообщалось, что полузащитник может перейти в «Марсель». В игроке был лично был заинтересован специалист Хорхе Сампаоли, однако переход так и не состоялся.

Бен-Арфа перешёл в «Бордо» в качестве свободного агента в 2020 году. В сезоне-2020/21 полузащитник сыграл 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал пять голевых передач. Летом у игрока истёк контракт с клубом. Ранее Бен-Арфа выступал за «Марсель», «Вальядолид», «Ренн», «ПСЖ», «Ниццу», «Халл», «Ньюкасл» и «Лион».