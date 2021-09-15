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Дуглас Сантос стал лучшим игроком «Зенита» в матче с «Челси» по версии WhoScored

Дуглас Сантос стал лучшим игроком «Зенита» в матче с «Челси» по версии WhoScored
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Лучшим футболистом в составе «Зенита» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» признан бразильский защитник Дуглас Сантос. Портал WhoScored поставил оценку игроку – 7,3. Наивысшую оценку среди всех участников матча получил Ромелу Лукаку – 7,5. Форвард стал автором единственного мяча в матче.

В следующем туре «Зенит» примет на своем поле шведский «Мальмё», а «Челси» в гостях встретится с «Ювентусом». Матчи пройдут 29 сентября.

Ранее стало известно, что защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий совершил 13 отборов мяча в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси». Украинский футболист стал лидером по суммарному показателю отборов и перехватов в первый игровой день. Подчёркивается, что 13 возвратов мяча своей команде – личный рекорд Ракицкого в матчах Лиги чемпионов.

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