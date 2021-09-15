Форвард «Бенфики» Яремчук: психологически было трудно подойти к матчу с «Динамо» К

Украинский нападающий португальской «Бенфики» Роман Яремчук поделился впечатлениями от матча первого тура групповой стадии Лиги чемпионов с киевским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 0:0.

«Играть против бывшего клуба было непросто. Я знаю всех ребят, знаю все сильные стороны «Динамо». Было трудно подходить к этому матчу с психологической точки зрения. Я недоволен результатом, ведь мы не победили. С другой стороны, мы могли и проиграть в концовке, так что ничья – не так уж плохо», – цитирует Яремчука официальный сайт УЕФА.

Яремчук является воспитанником киевского «Динамо», 25-летний нападающий выступал за украинский клуб до 2017 года. Затем игрок перешёл в бельгийский «Гент», а в 2021 году стал футболистом «Бенфики».