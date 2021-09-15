«Зенит» минимально уступил «Челси», «Бавария» разгромила «Барсу» в ЛЧ. Главное к утру

В Лиге чемпионов «Зенит» на выезде с минимальным счётом уступил лондонскому «Челси», «Бавария» в гостях разгромила «Барселону», «Манчестер Юнайтед» на последних минутах проиграл «Янг Бойз», а Алексей Миранчук отметился голевым пасом в матче «Вильярреал» – «Аталанта». Главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Зенит» минимально проиграл «Челси» в стартовом матче Лиги чемпионов.

2. «Бавария» обыграла «Барселону» благодаря голам Мюллера и Левандовского.

3. «Аталанта» сыграла вничью с «Вильярреалом», Миранчук отметился голевой передачей.

4. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Янг Бойз», пропустив решающий гол на 95-й минуте.

5. В «Динамо» отреагировали на информацию об интересе «Барселоны» к Захаряну.

6. Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Бенфикой», которая выбила из ЛЧ «Спартак».

7. Российские волейболисты завершили выступление на ЧЕ, проиграв Польше в 1/4 финала.

8. Президент РФС Дюков отреагировал на слова Владимира Путина про отмену лимита.

9. Вскрытие допинг-пробы Б британского призёра Олимпиады-2020 подтвердило наличие допинга.

10. Три клуба МЛС проявляют интерес к Андрею Шевченко.