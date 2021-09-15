«Барселона» впервые за 24 года проиграла стартовый матч в Лиге чемпионов
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Испанская «Барселона» в первый раз за 24 года проиграла свой стартовый матч на групповом этапе Лиги чемпионов. Подопечные Рональда Кумана дома разгромно проиграли мюнхенской «Баварии» со счётом 3:0 во встрече 1-го тура группового этапа самого престижного европейского турнира.
В последний раз такое случалось в сезоне-1997/1998, когда каталонцы уступили «Ньюкасл Юнайтед» со счетом 2:3 в выездном матче.
После встречи с «Баварией» сине-гранатовые находятся на последнем месте в группе E, не набрав ни одного очка. В параллельном матче квартета E киевское «Динамо» сыграло вничью с «Бенфикой» (0:0).
В следующем матче группового этапа «Барселона» в Португалии сыграет с «Бенфикой». Матч пройдёт 29 сентября.
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