Шапаренко: казалось, победа над «Бенфикой» уже в кармане, но не получилось

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко прокомментировал ничью в матче с «Бенфикой» (0:0) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.



«Доволен ли я результатом? 50 на 50. В концовке у нас был шанс вырвать победу. Казалось, вот она — уже в кармане. Но не получилось. Мы хотели выиграть, но все-таки «Бенфика» — это очень сильный соперник. Значит, нужно больше работать», — цитирует Шапаренко пресс-служба УЕФА.



14 сентября киевское «Динамо» встретилось с лиссабонской «Бенфикой». Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 проходил на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина) и завершился со счётом 0:0. Игру обслуживала британская бригада арбитров, которую возглавил Энтони Тэйлор. В концовке встречи «Динамо» забило гол, который был отменён по рекомендации VAR из-за офсайда.