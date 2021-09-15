Отаменди: «Бенфика» потеряла очки в Киеве. С «Барселоной» будем играть на победу

Защитник «Бенфики» Николас Отаменди поделился впечатлениями от матча первого тура групповой стадии Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (0:0).



«Мы всё время старались создавать моменты, но мяч не шёл в сетку. Знаем, что это Лига чемпионов, и что малейшая ошибка может привести к поражению. Сегодня сыграли вничью, но мы только в начале своего пути, откуда можем только прибавить.



Есть ощущения, что мы потеряли два очка, с учетом того, как проходил матч. Мы почти весь матч превосходили команду соперника, которая очень хорошо играла в защите.



Мы каждый день усердно трудимся, чтобы улучшить игру как в защите, так и в атаке. Будем играть с «Барселоной» с прицелом на победу. Мы играем дома, каждый матч для нас как финал, мы собираемся выложиться на все 100», — цитирует Отаменди пресс-служба УЕФА.