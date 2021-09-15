Томас Тухель оценил игру Ромелу Лукаку в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель оценил игру форварда Ромелу Лукаку в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с санкт-петербургским «Зенитом» (1:0). Бельгиец стал автором единственного гола, откликнувшись на подачу Сесара Аспиликуэты.

«Это была великолепная и очень опасная подача. Она была выполнена из той зоны перед штрафной, в которой сложнее всего обороняться. Мяч направлялся на дальнюю штангу, где по нему были готовы сыграть Ромелу и Кай Хаверц.



Матч получился непростым для Ромелу. Мы создали для него совсем немного шансов и редко подавали в штрафную, однако он из тех игроков, кто никогда не теряет уверенности в себе. Именно поэтому он здесь, и это делает его одним из лучших форвардов мира. Таких, как он, в футболе немного. Он регулярно забивает, и это крайне важно, поскольку гол меняет ход любого матча. Зная, что впереди играет форвард, которому для гола достаточно полумомента или одного единственного шанса, вся команда заряжается уверенностью. И это больше чем талант. Его вера в себя снимает груз ответственности с других игроков, не позволяя им торопиться или терять уверенность в себе.

Такого игрока нам не хватало, и дело не столько в его таланте, сколько в личных качествах. Он очень скромен, безоговорочно любит футбол и обожает тренироваться. Он легко находит общий язык со всеми в раздевалке и всегда открыт, благодаря чему вокруг него витает невероятная энергия и возникает особая атмосфера. В прошлом сезоне командный дух стал одним из важнейших факторов, предопределивших наши достижения, и важно, что мы сумели не только сохранить его, но и приумножить благодаря Ромелу, который любит «Челси» и знает об этом клубе всё. Наличие такого игрока заряжает команду уверенностью. Никакие разговоры и беседы с тренером не могут дать этого», — цитирует Тухеля официальный сайт клуба.

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