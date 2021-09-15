Клопп — об игре с «Миланом» в ЛЧ: конечно, я помню финал 2005 года

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против «Милана».
«Конечно, я помню финал 2005 года. Но ещё лучше мне запомнилась встреча этих команд в финале 2007 года. Если вы думаете о том, какое из европейских противостояний лучше всего посмотреть, то игра «Ливерпуля» и «Милана» — это то, что действительно стоит посмотреть. «Россонери» не было в Лиге чемпионов несколько лет, но сейчас миланцы играют потрясающе. Думаю, это будет сложнейшая игра для обеих команд», — сказал Клопп на предматчевой пресс-конференции.
Напомним, последний раз «Милан» играл в Лиге чемпионов в сезоне-2013/14. Тогда команда заняла второе место в группе с «Барселоной», но в 1/8 по сумме двух встреч проиграли «Атлетико» (1:5).
«Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/2019. Мерсисайдцы в финале турнира обыграли «Тоттенхэм» со счётом 2:0.
Сегодня, 15 сентября, «Ливерпуль» примет «Милан» на «Энфилде» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча начнётся в 22:00 мск.
- 15 сентября 2021
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