Войцех Ковалевски обратился к болельщикам «Спартака» перед матчем с «Легией»

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски обратился к болельщикам красно-белых перед матчем первого тура группового этапа Лиги Европы с «Легией».



«Привет, красно-белая торсида. Очень рад, что снова встретиться с вами на стадионе «Открытие Арена». Надеюсь, мы увидим красивый футбол. Будет для меня очень сложно, потому что я выступал и за «Спартак», и за «Легию». У меня хорошие воспоминания о Москве и о Варшаве. Но я буду переживать за две команды и болеть за красивый футбол. Знаю, что вы справитесь со своей задачей, поддержите «Спартак». Красно-белые, вперёд», — заявил Ковалевски в видео, которое опубликовала пресс-служба «Спартака» в своём «твиттере».



Сегодня, 15 сентября, московский «Спартак» встретится с «Легией» из Варшавы в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. Встреча группы C пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве.