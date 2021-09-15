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«Кальяри» отправил главного тренера в отставку

«Кальяри» отправил главного тренера в отставку
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Итальянский «Кальяри» объявил об отставке главного тренера команды Леонардо Семпличи.

Вместе с ним свои должности покинули ассистент главного тренера Андреа Консуми, тренер Юри Фаббрицци и технические сотрудники Россано Касони и Алессио Рубичини.

В текущем сезоне Серии А «Кальяри» идёт на 16-м месте, набрав 1 очко в трёх турах с разницей мячей – 5:9.

В последнем матче подопечные Семпличи уступили в домашнем матче с «Дженоа» со счётом 2:3. Хозяева открыли счёт на 16-й минуте благодаря точному удару с 11-метровой отметки Жоао Педро. Преимущество команды удвоил защитник Лука Чеппители на 56-й минуте встречи. На 59-й минуте отличился нападающий «Дженоа» Маттиа Дестро, а уже через 10 минут алжирский полузащитник Мохамед Фарес сравнял счёт. Фарес оформил дубль на 78-й минуте, обеспечив гостям волевую победу.

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