«Кальяри» отправил главного тренера в отставку

Итальянский «Кальяри» объявил об отставке главного тренера команды Леонардо Семпличи.
Вместе с ним свои должности покинули ассистент главного тренера Андреа Консуми, тренер Юри Фаббрицци и технические сотрудники Россано Касони и Алессио Рубичини.
В текущем сезоне Серии А «Кальяри» идёт на 16-м месте, набрав 1 очко в трёх турах с разницей мячей – 5:9.
В последнем матче подопечные Семпличи уступили в домашнем матче с «Дженоа» со счётом 2:3. Хозяева открыли счёт на 16-й минуте благодаря точному удару с 11-метровой отметки Жоао Педро. Преимущество команды удвоил защитник Лука Чеппители на 56-й минуте встречи. На 59-й минуте отличился нападающий «Дженоа» Маттиа Дестро, а уже через 10 минут алжирский полузащитник Мохамед Фарес сравнял счёт. Фарес оформил дубль на 78-й минуте, обеспечив гостям волевую победу.
- 15 сентября 2021
-
11:37
-
11:33
-
11:32
-
11:21
-
11:16
-
10:58
-
10:52
-
10:45
-
10:30
-
10:16
-
09:39
-
09:29
-
09:22
-
09:19
-
09:18
-
08:34
-
08:05
-
07:53
-
07:38
-
07:15
-
06:56
-
06:35
-
06:14
-
06:02
-
05:11
-
04:57
-
04:52
-
04:37
-
04:29
-
03:38
-
03:21
-
02:58
-
02:53
-
02:13
-
02:00