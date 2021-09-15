Радченко: ни один российский клуб не сыграл бы с «Челси» так, как «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал поражение команды в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).
«Зенит» мог добиться большего во вчерашнем матче, учитывая игру, которую они показали. Дело больше шло к ничьей. Но нельзя сказать, что результат незакономерный. «Челси» доминировал всю игру, хотя острых моментов у них особо не было. Но по такому матчу «Зениту» надо было выжимать большее. Думаю, что ни один российский клуб не смог бы сыграть также против «Челси».
Конечно, «Зениту» реально соперничать с «Ювентусом». Вчера они показали, что могут играть. А ещё некоторые футболисты из-за травмы не могли принять участие. Думаю, что со всеми можно играть и биться. Любой результат возможен», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 15 сентября 2021
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