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Помощник Путина оценил работу Карпина на посту главного тренера сборной России

Помощник Путина оценил работу Карпина на посту главного тренера сборной России
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Помощник президента Российской Федерации Владимира Путина, секретарь Госсовета и член попечительского совета Российского футбольного союза Игорь Левитин оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«Ещё рано давать оценку, но видно, что он хочет работать, у него есть желание работать. Появление новых лиц в команде даёт нам уверенность, что идёт поиск игроков и тренер намерен добиваться результата. Я считаю, что первые три матча для нового тренера прошли хорошо», — цитирует Левитина «РБК-Спорт».

Летом Валерий Карпин занял пост главного тренера сборной России, заключив контракт до конца 2021 года. Под его руководством национальная команда провела три матча — сыграла вничью с хорватами (0:0), победила Кипр (2:0) и Мальту (2:0).

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